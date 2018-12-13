أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يضم 16 لاعباً فقط لمواجهة جيما الأثيوبي فى دورى الأبطال..ويستبعد 7 لاعبين .

الأهلى يضم 16 لاعباً فقط لمواجهة جيما الأثيوبي فى دورى الأبطال..ويستبعد 7 لاعبين

أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلى قائمة فريقه التى تواجه جيما الاثيوبي، فى المواجهة المقرر لها فى السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى اقتصرت على 16 لاعبا فقط بسبب عدم وجود العدد الكافى من اللاعبين لاستكمال قائمة الـ18 فى اللقاء.

عمرو بركات يغادر مران الأهلى بعد إصابته.. ويوسف يطمئن على "معلول"

تعرض عمرو بركات صانع ألعاب الأهلى للإصابة، خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة، وتدخل خالد محمود طبيب الفريق لعلاج اللاعب بعد إصابته بكدمة فى الركبة.

الأهلى يجهز مؤمن زكريا لمواجهة النجوم.. وتعافى كوليبالى

يُجهز مسئولو الأهلى مؤمن زكريا جناح الفريق لمواجهة النجوم ببطولة الدورى العام، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية وأنه يحتاج للراحة لمدة 48 ساعة فقط، حيث خضع لفحص طبى على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء لحسم مشاركته من عدمها فى التدريبات الجماعية.

فيديو.. إنبي يتعادل مع النجوم 1-1 فى الدوري

تعادل إنبي مع النجوم بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

فيديو.. الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سموحة فى الوقت القاتل بنتيجة 1 / 1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.