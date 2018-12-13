اتحاد الكرة: قادرون على تنظيم أمم أفريقيا.. ولكن لا نستبق الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شدد أحمد مجاهد، المتحدث باسم اتحاد الكرة، إنهم ليسوا في مجال منافسة مع "أشقاء عرب" لتنظيم كأس أمم أفريقيا المقبلة 2019.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة له ببرنامج ملعب ON مع الإعلامي سيف زاهر، مساء اليوم الأربعاء:"حتى الآن الاتحاد المغربي لم يصدر أي قرار بشأن موقفه من تنظيم البطولة ولكننا جاهزون لتنظيم أي بطولة (وإحنا سايبين أيدينا) لو تغلبنا على بعض الأمور البيروقراطية والتنسيق مع أجهزة الأمن".

وتابع المتحدث باسم اتحاد الكرة:"لا يوجد لدينا مشكلة في الملاعب أو البنية التحتية ولكن لا نريد سبق الأحداث".

وأتم حديثه بقوله:"لا نريد الدخول في موضوع غير محسوم ولا منح الأمل ولم يتم حسم الأمر".