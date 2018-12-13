وزير الرياضة: خطوة واحدة تفصل مصر عن التقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر جاهزة وتتشرف بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرا الى تواصله مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بسبب هذا الشأن.

وكان وزير الشباب والرياضة المغربي، قد أعلن رسميا عن عدم نية بلاده لتقديم ملف من أجل تنظيم أمم إفريقيا 2019 بعد قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب التنظيم من المغرب.

وأشار أشرف صبحي في تصريحات لقناة "أون سبورت" "تواصلت بالفعل مع هاني ابوريدة من أجل الحديث معه حول إمكانية تنظيم مصر للبطولة بعد قرار المغرب بشأن عدم التنظيم".

وتابع: "هاني أبوريدة سوف يتواصل مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وسوف يقوم بالرد علي في أقرب وقت من أجل حسم الأمر بشكل رسمي".

وأضاف: "مصر تمتلك منشأت رياضية على أعلى مستوى وجاهزة لاستضافة كل الفاعليات الرياضية، في الفترة الأخيرة، مصر قامت بتنظيم العديد من البطولات بشكل مميز للغاية".

وأكمل: "مصر تمتلك كل الأمور لتنظيم تلك الأحداث، يسعدنا ويشرفنا تنظيم بطولة أمم إفريقيا، أنتظر فقط تواصل هاني أبوريدة مع مسؤولي الكاف".

واختتم: "الشعب المصري يكون دائما على قلب رجل واحد عندما يتم تنظيم حدث كبير، والجميع شاهد على أحداث 2006، نحن جاهزون بإذن الله".