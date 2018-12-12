شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» جوهرة كروية عادت من جديد.. وميسي يواصل هوايته ويضع البارسا في دور الـ 16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، إلى التألق من جديد، لاسيما بعد انخفاض مستواه فى الفترة الماضية، حيث كان عنصرًا أساسيًا فى تأهل فريقه إلى دور الـ 16 كمتصدر عن مجموعته، فيما احتل ليفربول المركز الثانى.

كما مارس البرغوث الأرجنتينى هوايته، ووضع برشلونة متصدرًا لمجموعته، لكى يتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وحسمت الكثير من الأندية تأهلها إلى الدور ثُمن النهائى «مراحل خروج المغلوب» ببطولة دورى أبطال أوروبا حتى قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات التى تجرى يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من شهر ديسمبر الجارى على التوالى.

ونجحت بعض الأندية فى حسم تأهلها رسميًا فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، فيما نجحت أندية أُخرى فى حسم تأهلها وتحددت ملامح بعض المجموعات بشكل نهائى بالفعل للدور ثمن النهائى.

وضمن 15 ناديا تواجدها فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، قبل مواجهات اليوم الثانى والأخير من الجولة السادسة فى مرحلة المجموعات، حيث يتبقى مقعد وحيد فى المجموعة السادسة يتصارع عليه شاختار دونتسك الأوكرانى وليون الفرنسى، وسيحسم بمباراة الفريقين الليلة فى أوكرانيا، حيث يكفى الأخير التعادل للتأهل مع مانشستر سيتى، ولا بديل عن الفوز لأصحاب الملعب لعبور مرحلة المجموعات.

والأندية المتأهلة هى ليفربول وتوتنهام وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، شالكة، بورتو، بوروسيا دورتموند، برشلونة، أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، مانشستر سيتى، روما، ريال مدريد، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور الـ16 يوم الاثنين المقبل فى إمارة موناكو الفرنسية، وينتظر ليفربول مواجهة أحد أوائل المجموعات السبعة الأخرى وجاءوا كالتالى:

بوروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، بايرن ميونخ، ريال مدريد، يوفنتوس.

وسيتم وضع أوائل المجموعات فى وعاء، وأصحاب المركز الثانى فى وعاء آخر مع مراعاة عدم وقوع فريقين من نفس المجموعة أو فريقين من نفس البلد معاً فى دور الـ16.

وبالتالى سيبتعد الريدز عن مواجهة باريس سان جيرمان متصدر مجموعته، ومانشستر سيتى متصدر المجموعة السادسة أو مانشستر يونايتد حال تصدر المجموعة الثامنة على حساب يوفنتوس.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور الـ16 أحد أيام 12 أو 13 أو 19 أو 20 فبراير والعودة أحد أيام 5 أو 6 أو 12 أو 13 مارس.