كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام يونج بويز بدوري الأبطال

كتب- أمير فرج:

أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة يونج بويز السويسري، على ملعب سويس وانكدورف، في إطار مباريات الجولة السادسة

والأخيرة، لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل يوفنتوس كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بونوتشي، روجاني، دي تشيليو، كوادرادو

خط الوسط: بينتاكور، بيانيتش، بيرنارديسكي،

دوجلاس كوستا

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش

وعلى مقاعد البدلاء:

بيرين، كيلليني، أليكس ساندرو، ماتويدي، إيمري تشان، ديبالا.

يذكر أن يوفنتوس ضمن التأهل بالفعل لدور الـ16 رفقة مانشستر يونايتد، ويتنافس الفريقان على صدارة المجموعة الثامنة، وسيواجه الفريق الإنجليزي نظيره فالنسيا مساء اليوم.