رياضة | كشف حساب رائع لـ"خيسوس" مع الهلال السعودي حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب رائع لـ"خيسوس" مع الهلال السعودي حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بقيادة المدرب البرتغالي الرائع، جورجي خيسوس، من تحقيق فوز ثمين على حساب فريق أُحد، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسي الرائع، بافيتمبي جوميز، ضمن منافسات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان. وصار كشف حساب خيسوس مع الهلال حتى الآن كالتالي : • 18 مباراة. • 15 فوز. • 2 تعادل. • 1 خسارة. • 38 هدف مسجلها. • 12 هدف استقبلها.

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