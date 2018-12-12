رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 12- 12- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 12- 12- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 12- 12- 2018 عدداً من المباريات النارية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها. - كأس العالم للأندية: العين الإماراتي × تيم ويلنجتون النيوزيلاندي: في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 دوري أبطال أوروبا: - فيكتوريا بلزن × روما: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3 - ريال مدريد × سسكا موسكو: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 - أياكس أمستردام × بايرن ميونيخ: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3 - بنفيكا × أيك أثينا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5 - يونج بويز × يوفنتوس: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4 - مانشستر يونايتد × هوفنهايم: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 - شاختار × ليون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6 - فالنسيا × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات الدوري السعودي: أحد × الهلال: في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة والـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة على ksa sport مواعيد مباريات الدوري المصري: - سموحة × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت - إنبي × النجوم: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت

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