شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بعثة الإسماعيلى تعود من المغرب وتستعد لدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم الأربعاء بعثة النادى الإسماعيلى قادمة من المغرب برئاسة المستشار محمد الكلية بعد انتهاء مباراة الدراويش مع الرجاء المغربى بإياب دور الستة عشرة بالبطولة العربية . ويستعد الإسماعيلى لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى المقرر لها مساء الأحد المقبل، بـ"استاد الإسماعيلية" فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. وأسند الاتحاد الأفريقى "كاف" إدارة اللقاء لطاقم تحكيم مغربى بقيادة نور الدين الجعفرى حكم ساحة ويعاونه كل من لحسن أزكاو مساعد أول ومصطفى أكركاد مساعد ثان وسمير كزاز حكمًا رابعًا. وكان الإسماعيلى قد تأهل لدور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى مُتخطيًا عقبة ماسيجير البوروندى بمجموع المباراتين 3-1 وضرب الدراويش موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32. ويتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء .

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