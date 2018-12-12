أبو تريكة يتحدث عن.. هدف صلاح المقصود.. عمود ليفربول الفقري.. سلبية فريق كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس، أن هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام نابولي كان مقصودًا أن يصوب الكرة تجاه المرمى وليس كعرضية لزميله بالفريق.

وفاز ليفربول بهدف نظيفه سجله محمد صلاح في مرمى نابولي ليصعد بفريقه لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وأشار أبو تريكة بين شوطي المباراة خلال الإستديو التحليلي أن محمد صلاح تفوّق على مدافع نابولي في كثير من الأوقات وتفوق عليه في كرة الهدف التي صاحبه بها الحظ أيضًا.

وأوضح محلل قنوات بي إن سبورتس عقب المباراة أن الرباعي أليسون، فان دايك، فينالدوم ومحمد صلاح هم العمود الفقري لليفربول الذي يُشكل الفارق إذا كان في حالته.

ونوه تريكة إلى أن الجميع قبل المباراة يتحدث أن ليفربول قد يصنع 3 أو 4 فرص ويخطف منهم كرة ولكن في المباراة كانت له 14 فرصة لم يستغلها لاعبيه.

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن المباراة كانت صعبة على الفريق والجميع حتى الدقائق الأخيرة وأن المدير الفني كلوب عليه معالجة سلبية إضاعة الفرص.