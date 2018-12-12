رياضة | عاجل.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم احتفال صلاح بالأهداف (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم احتفال صلاح بالأهداف (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هدفا في شباك منافسه نادي نابولي الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يحتفل صلاح كعادته بأهدافه الذي يسجلها، حيث لم يحتفل أيضا بالهاتريك الذي أحرزه في شباك نادي بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن نادي ليفربول قد صعد لدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وحقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.

وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي ترتيب المجموعة النهائي :

- باريس سان جيرمان 11 نقطة

- ليفربول 9 نقاط (بفارق الأهداف)

- نابولي 9 نقاط

- النجم الأحمر 4 نقاط