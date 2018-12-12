رياضة | إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بتعادل مخيب أمام إيندهوفن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بتعادل مخيب أمام إيندهوفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي إنتر ميلان الإيطالي أمام منافسه نادي ايندهوفن الهولندي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وسجل النجم المكسيكي لوزانو لاعب ايندهوفن هدف التقدم في الدقيقة 13 من بداية المباراة، بينما تعادل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 73 قبل نهاية المباراة.

وودع الفريق الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن الوصيف نادي توتنهام.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- برشلونة (14 نقطة)

2- توتنهام هوتسبير (8 نقاط)

3- إنتر ميلان (8 نقاط)

4- إيندهوفن (نقطتين)