الامارات | برشلونة يتعادل وانتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعادل وانتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل برشلونة الإسباني مع ضيفه فريق توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسقط فريق انتر ميلان الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام ضيفه ايندهوفن الهولندي.

وبهذه النتيجة تأهل فريق توتنهام رفقة فريق برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط بالتساوي مع انتر ميلان الذي حل ثالثا بفارق المواجهات المباشرة، إذ تغلب النيراتزورى على السبيرز ذهابا 2 -1، قبل أن يخسر الفريق الإيطالي 1 -0 في إنجلترا.

ومع ختام نتائج اليوم نتعرف على المتأهلون للدور 16 من دوري أبطال أوروبا وهم دورتموند -أتلتيكو مدريد -برشلونة -توتنهام -باريس سان جيرمان -ليفربول -بورتو -شالكه -بايرن ميونيخ -آياكس –مانشستر سيتي -ريال مدريد -روما -يوفنتوس –يونايتد، أما المتأهلون للدوري الأوروبي فهي أندية بروج -جالطة سراي -بنفيكا -فالنسيا