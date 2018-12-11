رياضة | الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة ليفربول اليوم

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الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة ليفربول اليوم

نجح فريق ليفربول الإنجليزى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه نابولى الإيطالى، بهدف دون مقابل، فى المواجهة الحاسمة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

هدف محمد صلاح ضد نابولى سجل النجم المصرى محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً مع الريدز في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع أسطورة الفريق إيان راش.

وحصل المدافع السنغالى على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 39 بعد تدخله العنيف ضد محمد صلاح.

ألغى حكم المباراة هدفا لصالح ليفربول سجله السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 22 من زمن المباراة.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة ليفربول اليوم