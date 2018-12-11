عصام الحضري يحكي عن موقفين محرجين له مع الجوهري وكوبر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم المصري عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن موقف له مع الراحل الكابتن محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

الحضري قال: تعلمت من الكابتن الجوهري الصبر والروح والهدف، وبذل مجهودا كبيرا معي حتى أصبحت حارس مرمى الأهلي الأساسي ثم منتخب مصر.

حارس الأهلي والزمالك السابق أضاف: “هناك موقف لن أنساه مع الجوهري، كان يغضب مني جدا لما بقلب وشي علشان ملعبتش وفي مرة قالي يا حضري لو حصل منك الموقف ده تاني همشيك ومش عايزك تاني”.

حارس مرمى فريق الإسماعيلى الحالي، كشف أيضا عن علاقته بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوير، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وأبرز المواقف التي حدثت بينهما ولن يستطيع نسيانها.

اللاعب الملقب بـ”السد العالي” قال: “كانت علاقة مقتصرة على العمل فقط، وكوبر عندما شاهدني في التدريبات اندهش من أدائي وشك فيا، وتوقع أنني أتناول المنشطات، وحينها قرر أن يجري اختبار المنشطات للفريق بأكمله حتى لا يشعرني بشيء، وتعجب من المجهود الذي أبذله في هذا العمر.. وفقا لحوار اللاعب مع “اليوم السابع”.