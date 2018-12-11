رياضة | يلا شوت liverpool بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم كورة لايف مباراة ليفربول ونابولي الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف

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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، بفريق نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد بليفربول في إنجلترا.

تنقل المباراة عبر قناة bein sport HD 1 الناقل الحصري للبطولة.

تعد المباراة مصيرية لفريق ليفربول الإنجليزي، إذ عليه أن يحقق الفوز ليستطيع تجاوز دور المجموعات والوصول إلى دور الـ 8 من البطولة.

يشار إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي يقع في المجموعة الثالثة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي.

يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الأول بالمجموعة برصيد 9 نقاط، ويحل باريس سان جيرما في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وفي المركز الأخير النجم الأحمر الصربي بـ 4 نقاط.

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