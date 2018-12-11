اخبار الرياضه

المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت المالية

0 نشر
0 0

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو المقاولون العرب وضع مكافآت تحفيزية للاعبين للإستمرار فى مواصلة الإنتصارات التى تحققت منذ قدوم عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق خاصة بعد وصول الفريق إلى المركز الرابع بجدول الدورى .

201811280435393539.jpg

 

 أكد محمد عادل فى تصريحات خاصة أن هناك مكافآت تصاعدية للاعبين لتحفيزهم على الإستمرار فى الإنتصارات لتحقيق مركز متقدم بجدول الترتيب بعد وصول الفريق للمركز الرابع برصيد 23 نقطة عقب الفوز الكبير الذى حققه اليوم أمام بتروجت بثلاثية نظيفة .

ecbee00e0d.jpg

 

وأضاف عادل أن هناك لائحة منظمة للاعبين منذ انطلاق الدورى إلا أن هناك بعض المعوقات كانت تقف أمام الفريق بسبب سوء النتائج الذى كان يصاحب الفريق ، مشيرا أن الفريق يسير على الطريق الصحيح فى الوقت الحالى .

3f08d62373.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت المالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى