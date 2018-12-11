شكرا لقرائتكم المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو المقاولون العرب وضع مكافآت تحفيزية للاعبين للإستمرار فى مواصلة الإنتصارات التى تحققت منذ قدوم عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق خاصة بعد وصول الفريق إلى المركز الرابع بجدول الدورى .

أكد محمد عادل فى تصريحات خاصة أن هناك مكافآت تصاعدية للاعبين لتحفيزهم على الإستمرار فى الإنتصارات لتحقيق مركز متقدم بجدول الترتيب بعد وصول الفريق للمركز الرابع برصيد 23 نقطة عقب الفوز الكبير الذى حققه اليوم أمام بتروجت بثلاثية نظيفة .

وأضاف عادل أن هناك لائحة منظمة للاعبين منذ انطلاق الدورى إلا أن هناك بعض المعوقات كانت تقف أمام الفريق بسبب سوء النتائج الذى كان يصاحب الفريق ، مشيرا أن الفريق يسير على الطريق الصحيح فى الوقت الحالى .