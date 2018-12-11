تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الثلاثاء 11 - 12 - 2018 العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية، على رأسها مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضد نابولى الإيطالي بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا. مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال والقنوات الناقلة الرجاء المغربى X الإسماعيلي – الساعة التاسعة مساء على قناة أبوظبى الرياضية مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة جالطة سراي X بورتو – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORTS 2 شالكه X لوكوموتيف موسكو – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORTS 4 كلوب بروج - بلجيكا X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساا على قناة beIN SPORTS 5 موناكو X بوروسيا دورتموند – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 6 برشلونة X توتنهام هوتسبير – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3 انتر ميلان X بي إس في آيندهوفن – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 2 ليفربول Xنابولي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 1 سرفينا زفيزدا X باريس سان جيرمان – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 2 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة وادي دجلة X الانتاج الحربي – الساعة الخامسة مساء على قناة ON SPORT

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