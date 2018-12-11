رياضة | أحمد شوبير: لماذا لا يفوز الزمالك أو بيراميدز بالدوري؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير: لماذا لا يفوز الزمالك أو بيراميدز بالدوري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن بطل الدوري المصري هذا الموسم. وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ليه الزمالك مياخدش الدوري، ليه بيراميدز مياخدش الدوري؟". متابعًا "فوز الزمالك او بيراميدز او غيرهم، لا يزعجني كأهلاوي فوز أي نادي أخر غير الأهلي بالدوري، الزمالك فاز بالدوري 12 مرة من قبل".

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