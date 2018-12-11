تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبير، حيث يستعد الفريق الكتالوني لاستضافة نظيره الإنجليزي، في واحدة من مباريات القمة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتقام مباراة برشلونة وتوتنهام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام

يكون موعد بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام

سيكون بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام منقول بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما سيكون بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام منقول أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيرًا سوف يكون بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام منقول بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

يدخل برشلونة مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا، في حالة معنوية مرتفعة للغاية بعد ضمانه التأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة، كما ضمن التأهل على رأس

مجموعته، بعد تعثر فريق إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الماضية أمام توتنهام الإنجليزي.

ولا شك أن طموحات برشلونة لا تقتصر فقط على مجرد التأهل كمتصدر لمجموعته، بل يطمح إلى التتويج باللقب الغالي في نهاية المطاف، وخاصة وأن الفريق الكتالوني لم يعرف طعم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.

بينما يدخل فريق توتنهام مواجهة برشلونة ولا سبيل أمام سوى الفوز إذا أراد التأهل إلى دور الـ16، خاصة وأن ملاحقه إنتر ميلان سيواجه فريق أقل منه في الطموح بالجولة الأخيرة أمام آيندهوفن الهولندي.

يذكر أنه في حالة خسارة توتنهام أمام برشلونة هذه المباراة، وخسارة إنتر ميلان أيضًا أمام نظيره آيندهوفن الهولندي والتي تلعب في نفس التوقيت، سوف يتأهل الفريق الإنجليزي على حساب الإيطالي وصيفًا للمجموعة الثانية خلف برشلونة.

بث مباشر لمباراة برشلونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا