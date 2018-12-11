رياضة | مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع نجم روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع نجم روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، دخول نادي مانشستر سيتي في صراع مع توتنهام وأرسنال على ضم التركي جنكيز أوندير نجم روما. وقالت صحيفة الإكسبريس البريطانية أن مسؤولي نادي مانشستر سيتي مهتمون بالتعاقد مع جنكيز أوندير لاعب روما الإيطالي في يناير المقبل. جدير بالذكر فأن جنكيز أوندير قد انتقل للعب في صفوف روما في 2017 قادما من صفوف باشاكشهير التركي بمقابل 14 مليون يورو.

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