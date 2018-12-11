رياضة | ميسي يدخل الحمام 20 مرة.. أبرز تصريحات نجوم الرياضة في 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يدخل الحمام 20 مرة.. أبرز تصريحات نجوم الرياضة في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2018 العديد من التصريحات الرياضية المثيرة والتي تسببت في إثارة الجدل بين جماهير مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت عالمية أو محلية.

وفيما يلي نستعرض لكم أهم وأبرز التصريحات في عام 2018:

- رونالدو يستفز جمهور البرنابيو:

قارن الدون بين أجواء يوفنتوس وناديه السابق ريال مدريد مؤكدًا أن في ناديه الحالي تُعتبر كأنها أجواء عائلية وليست مجرد أجواء كرة القدم، وهو الأمر الذي كان لم يجده على الإطلاق رفقة ناديه السابق ريال مدريد.

- بيليه يستفز جمهور ميسي:

أكد الأسطورة البرازيلية، بيليه أنّ هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، يأتي في مرتبة تالية خلفه وخلف أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا، ما تسبب في غضب كبير من جماهير وعشاق البرغوث الأرجنتيني.

- مارادونا يسخر من ميسي:

وقال مارادونا في تصريح مثير عن ميسي: "إنه لا يصلح لقيادة منتحب بلاده، فهو يذهب إلى دورة المياه حوالي 20 مرة قبل بداية المباريات".

- إبراهيموفيتش وبيريز:

بعد فوز لوكا مودريتش بجائزة فرانس فوتبول قال السويدي ساخرا: "الأن نحن نعرف أن بيريز كان ينافس ميسي على جائزة بالون دور وليس كريستيانو رونالدو".

- صلاح والموسم:

تحدث بعض من نجوم الكرة الانجليزية أن محمد صلاح لن يكرر إنجاز موسمه الأول مع ليفربول مرة ثانية وأطلقوا عليه تصريح بأنه "نجم الموسم الواحد" وهو ما أثار جدل واسع بين مؤيد ومعارض.

- أوزيل والعنصرية:

خرج الألماني عن صمته وتحدث عن الأمور التي حدثت له بعد تداول صورته مع رئيس تركيا أوردوغان حيث أكد أن البعض داخل الاتحاد الألماني والمنتهب قد عاملوه بعنصرية مما دفعه لاعتزال اللعب الدولي وأثارت تصريحات أوزيل جدل واسع ما بين مؤيد ومعارض له.