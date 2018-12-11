صلاح مرشح مع 5 لاعبين من ليفربول لفريق العام بالاتحاد الأوروبي

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ترشيح ستة لاعبين من الريدز لفريق العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وضمت القائمة الثلاثي الهجومي الخطير محمد صلاح, وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن 16 لاعبا هجوميا تم ترشيحهم، وكذلك جيمس ميلنر، وفيرجل فان ديك وأليسون بيكر تم ترشيحهم طبقا لمراكزهم في الملعب.

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