رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم الاثنين 10-12-2018

شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين العديد من الاخبار الساخنة والتي كان أبرزها حسم القلعة البيضاء موقفها من ضم عبد الله السعيد لاعب الأهلي المصري السابق والأهلي السعودي حالياً وغيرها من الأحداث.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الاثنين على النحو التالي:

*عاجل.. الزمالك يكشف موقفه من ضم نجم الأهلي

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأبيض يرحب بانضمام عبدالله السعيد المحترف في صفوف أهلي جدة ولكن في الموسم الجديد وليس في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية أن الزمالك تربطه علاقة جيدة مع عبدالله السعيد وفي حالة قرر الرجوع لمصر فالقلعة البيضاء ترحب بالتأكيد بانضمامه إليها.

وأوضح يوسف، بأن السعيد لو عاد به الزمن لوقع للزمالك ولا توجد أزمة بين الطرفين وأن صانع ألعاب أهلي جدة لا يمانع أبداً بالتوقيع لكنه حالياً تركيزه منصب على فريقه الحالي ولا توجد أي مناقشات.

*طاقم تحكيم أوغندي يقود مباراة الزمالك والقطن

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة الزمالك أمام القطن التشادي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

و يضم طاقم التحكيم كل من بريان ميري حكاما للساحة ويعاونه كل من ديك أوكيلو ومارك سسونكو والحكم الرابع أليكس موهابي، ويراقب المباراة الصومالي حسن محمد.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام في تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.

*الزمالك يهزم فريق الشباب بسباعية وديًا

فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي، بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.