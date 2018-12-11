رياضة | عمدة نجريج: وزير الشباب والرياضة وعدنا بإنشاء متحف لـ " محمد صلاح " بالقرية وفى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة نجريج: وزير الشباب والرياضة وعدنا بإنشاء متحف لـ " محمد صلاح " بالقرية وفى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، إن مجلس مركز شباب محمد صلاح، برئاسة عبد العزيز البمبى، خال محمد صلاح، وبرفقة والد اللاعب، زاروا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح عمدة نجريج إلى أن الوزير وعد الوفد بزيارة القرية، برفقة محافظ الغربية في أقرب فرصة ممكنة، وإنشاء متحف في مركز شباب محمد صلاح يتضمن بعض متعلقات اللاعب وما نشر عنه في الصحف العالمية، وإقامة متحف آخر له في القاهرة.

يذكر أن الحاج صلاح غالى والد الاعب محمد صلاح وخال الاعب وكلا من سامح حبيب وخالد مصباح نواب مركز الشعب عن دائرة بسيون كانوا فى زيارة اليوم لوزير الشباب والرياضة الذى أكد لهم على انشاء متحف على جزء من مركز شباب محمد صلاح الموجود بقرية نجريج.