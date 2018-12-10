شكرا لقرائتكم الفتح يوقع مخالصة مالية مع ماجد هزازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الفتح يوم الاثنين توقيع مخالصة مالية مع مدافع الفريق ماجد هزازي قبل 6 أشهر من نهاية علاقة الطرفين التعاقدية.

وكان هزازي قد مدد عقده مع بطل الدوري موسم 2012-2013 في يونيو الماضي لمدة موسم كامل، قبل أن يتم إعلان المخالصة وتقديم إدارة النادي الشكر له على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وانتقل هزازي (30 عاماً) إلى الفتح صيف 2015، بعد رحلة بدأت في النصر ومرت بالتعاون والرائد، ومع الفريق الأحسائي سجل هدفاً واحداً.