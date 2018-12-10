شكرا لقرائتكم الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق ويطالبهم بالتعويض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد ونسيان المباريات السابقة، والتعويض بدءاً من مباراة الوحدة القادمة ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم يعرف الاتفاق الانتصار منذ 6 أسابيع وتحديداً عقب فوزه على الحزم، وخسر بعدها بنتائج كبيرة أمام الفيصلي والهلال، والنصر والتعاون والقادسية مقابل تعادل واحد أمام الشباب، وتلك النتائج أدت إلى إقالة المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس والاستعانة بالإسباني سيرخيو بيرناس لتدريب الفريق.
وأكد خالد الدبل للاعبي الفريق قدرتهم على تجاوز التعثرات الأخيرة، وتحقيق النتائج المأمولة وإعادة الفريق إلى المقدمة، بعدما تراجع الاتفاق إلى المركز التاسع عقب سلسلة النتائج السيئة.
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