رياضة | حصاد 2018.. تعرف على أبرز ضحايا الدوري المصري من المدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018.. تعرف على أبرز ضحايا الدوري المصري من المدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تغيير أكثر من مدرب على الرغم من عدم انتهاء الدور الأول للمسابقة حتى الأن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ضحايا الدوري المصري من المدربين على النحو التالي:

عماد سليمان

كانت البداية في مذبحة مدربي الدوري المصري من نصيب عماد سليمان المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود نظراً للبداية المتعثرة للفريق في عهده فنياً وتراجع نتائج الفريق العسكري بالدوري الممتاز.

خير الدين مضوي

تمت إقالته من تدريب الإسماعيلي بسبب تراجع النتائج، عقب الهزيمة من سموحة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثامنة للدوري، مع تعيين محمد محسن أبو جريشة المدرب العائم قائما بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع البرتغالي جورفان فييرا الذي يعد أعتاب الرحيل أيضاً لظروف أسرية.

ألبرتو فالنتيم

من ضحايا الدوري المصري من المدربين أيضاً ألبرتو فالنتيم المدير الفني السابق لفريق بيراميدز الذي تمت إقالته بسبب تدهور نتائج بيراميدز بالدوري المصري على الرغم من البداية الجيدة بمسابقة الدوري.

كالديرون

حقق كالديرون بداية أقل من المتواضعة مع فريق النجوم بالدوري الممتاز ولم تشهد نتائج الفريق في عهده استقرار فني مما دفع مجلس الإدارة إلى إقالته لينضم إلى ضحايا الدوري المصري.

محمد عمر

تولي تدريب الاتحاد السكندري وحقق نتائج أكثر من رائعة مع زعيم الثغر حتى إنه أطاح بالترجي التونسي من البطولة العربية ولكن نتائجه في الدوري الممتاز المصري لم تسعفه للبقاء في منصبه لذلك قرر تقديم استقالته إلى مجلس محمد مصيلحي من أجل رفع الحرج عن المجلس.

طارق يحيي

قاد طارق يحيي فريق بتروجت للعديد من الانتصارات في بداية مشواره مع الفريق البترولي وحقق المعادلة الصعبة نتيجة مع الأداء ولكن سرعان ما تراجعت النتائج بشكل رهيب ليقرر طارق يحيي تقديم استقالته ورفع الحرج عن الإدارة.

ورحل طارق يحيي عن تدريب بتروجت لتدريب فريق سموحة في الوقت الحالي.

علي ماهر

نجح على ماهر المدير الفني لفريق سموحة في تحقيق انتصارات قوية مع سموحة هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز ولكن في أخر شهور من توليه المسؤلية بالفريق السكندري ساءت النتائج فقرر الاستقالة من منصبه ليرحل لتدريب إنبي في الوقت الحالي.

باتريس كارتيرون

أبرز ضحايا الأندية المصري وظاهرة تغيير المدربين كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.