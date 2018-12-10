محمد صلاح يدخل ترشيحات يويفا لأفضل فريق في 2018

دخل "محمد صلاح" مهاجم نادي ليفربول ترشيحات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" النهائية لاختيار أفضل فريق لعام 2018.

ونجح الفرعون المصري خلال العام الجاري أن يصل مع فريقه الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال أهدافه في المباريات الحاسمة وأهمها أمام مانشستر ستيي في دور الثمانية وأمام روما في الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من البطولة القارية.

ووضع "يويفا" 50 لاعباً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أمام استفتاء جماهيري من خلال موقعه الإلكتروني، بحيث يختار كل شخص فريقه الأفضل المكون من 11 لاعباً من وجهة نظره على مدار العام.

وجاءت الأسماء كالتالي على موقع الاتحاد الأوروبي:

حراسة المرمى: أليسون، لوريس، نافاس، أوبلاك وتير شتيجن.

الدفاع: فان ديك، فاران، راموس، مارسيلو، ستونز، جودين، كيليني، أومتيتي، ألبا، كوليبالي، لوكاس هيرنانديز، خوسيه خيمينيز، مانولاس ، كيميش وبيكيه.

الوسط: مودريتش، كانتي، هازارد، دي بروين، ميلنر، كاسيميرو، كروس، راكيتيتش، بوجبا، ديفيد سيلفا، بيانيتش، ساؤول، إيسكو، توفان وباييه.

الهجوم: مبابي، ميسي، رونالدو، محمد صلاح، جريزمان، كين، نيمار، ليفاندوفسكي، فيرمينيو، ماني ،دزيكو، بيل، سواريز، ديبالا وكافاني.