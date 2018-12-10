غلام يعود الى قائمة نابولي من جديد

دخل الظهير الجزائري فوزي غلام، قائمة نابولي الإيطالي لمواجهة ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهر اللاعب الدولي الجزائري في قائمة نابولي الأوروبية لأول مرة منذ عام بعدما غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقرر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ضم غلام للقائمة بعدما شارك في فوز الفريق على فروسينوني بنتيجة 4-0، السبت الماضي، في الدوري الإيطالي.

واستطاع غلام أن يسجل عودة قوية بصناعة هدفي المهاجم البولندي أركاديوز ميليك، في المباراة التي شهدت ظهوره الأول مع نابولي منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وضمت القائمة كلا من: أوسبينا، كارنيزيس، ميريت، ماريو روي، ماكسيموفيتش، ألبيول، كوليبالي، غلام، لوبيرتو، مالكويت، هيساي، زيلينيسكي، فابيان رويز، روج، ألان، دياوارا، هامسيك، ميرتينز، كاليخون، ميليك، إنسيني، وناس.