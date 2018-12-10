شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الخطيب يظهر فى الأهلى لأول مرة لرئاسة اجتماع المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود الخطيب، رئيس الأهلى فى مقر النادى بالشيخ منذ قليل، لرئاسة اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على صعيد الكرة والنشاط الرياضى والإنشائى، وغيرها من القضايا التى تم تأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب رحلة الخطيب العلاجية الأخيرة فى ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية هناك لإزالة ورم فى الرقبة. ويتصدر ملف المدير الفنى الجديد مناقشات مجلس إدارة الأهلى، كما سيحسم المجلس الأحمر هوية مديرى الإدارات المختلفة داخل قطاع الكرة، وعلى رأسها لجنة التعاقدات.

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