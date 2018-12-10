شكرا لقرائتكم ريفر بليت يهزم بوكا في مدريد ويتوج بلقب ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على بوكا جونيورز 3 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في إياب الدور النهائي بالبطولة، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بإسبانيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 حيث تقدم داريو بينديتو لبوكا جونيورز في الدقيقة 44 وتعادل ريفر بليت بهدف سجله لوكاس براتو في الدقيقة 68.

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل خوان فيرناندو كوينتيرو الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 109 وأضاف غونزالو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، وشهدت المباراة طرد لاعب بوكا جونيورز ويلمار باريوس في الدقيقة 92.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بوكا جونيورز في 11 نوفمبر الماضي انتهت بالتعادل 2 – 2، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد البطولة القارية صعود العملاقين الأرجنتينيين إلى النهائي.

وكان مقررا أن تقام هذه المباراة يوم 24 نوفمبر على ملعب "مونومينتال" معقل ريفر بليت لكن تم تأجيلها أكثر من مرة بعد أن قامت مجموعة من مشجعي الفريق صاحب الضيافة بشن هجوم على الحافلة التي كانت تقل فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة وتعرض العديد من اللاعبين للإصابات منها إصابات خطيرة.

وبهذا الفوز تأهل فريق إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات حيث يستهل مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري من الدور قبل النهائي.