كريستيانو رونالدو يتمنى وجود ميسي في الدوري الإيطالي

كتب - محمد صبحي

تمنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، وجود النجم الأرجنتيني ومنافسه الأكبر، ليونيل ميسي، في الدوري الإيطالي، حيث يرى أن التنافس هناك سيكون كبيرًا.

وقال رونالدو في تصريحاته للصحف: "ربما افتقد ميسي، لعبت في انجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفي المنتخب، بينما هو لايزال يلعب في إسبانيا، ربما يحتاج لي أكثر".

وأضاف: "بالنسبة لي الحياة هي تحدي، وأود أن أجعل الناس سعداء، أتمنى أن يأتي ميسي لإيطاليا يومًا ما، أقبل التحدي، ومع ذلك إذا كان هو سعيدًا هناك فأنا احترمه، إنه لاعب رائع وشخص جيد".