تمنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، وجود النجم الأرجنتيني ومنافسه الأكبر، ليونيل ميسي، في الدوري الإيطالي، حيث يرى أن التنافس هناك سيكون كبيرًا.
وقال رونالدو في تصريحاته للصحف: "ربما افتقد ميسي، لعبت في انجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفي المنتخب، بينما هو لايزال يلعب في إسبانيا، ربما يحتاج لي أكثر".
وأضاف: "بالنسبة لي الحياة هي تحدي، وأود أن أجعل الناس سعداء، أتمنى أن يأتي ميسي لإيطاليا يومًا ما، أقبل التحدي، ومع ذلك إذا كان هو سعيدًا هناك فأنا احترمه، إنه لاعب رائع وشخص جيد".
شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتمنى وجود ميسي في الدوري الإيطالي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .