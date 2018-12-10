سعد سمير يجري أشعة لتحديد مدة غيابه

سعد سمير لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يجري سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم أشعة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد غادر مباراة طلائع الجيش أمس بعد

إصابته في العضلة الخلفية التي حرمته من استكمال المباراة.

وواصل الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري أمس بفوزه على طلائع الجيش

بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 14 من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة جيما الأثيوبي الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.