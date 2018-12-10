مجلس الأهلي يجتمع لحسم الملفات الشائكة

محمود الخطيب

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يترقب جمهور النادي الأهلي حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأحمر لكرة القدم من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد أن مر أكثر من 18 يومًا على قرار إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق، ورغم إعلان بعض مسئولي النادي، ومن بينهم خالد الدرندلي، أمين الصندوق، أن حسم الملف سيكون خلال 10 أيام على أقصى تقدير.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين محمود الخطيب وأحد الوسطاء الذي عرض اسم المدرب البرازيلي كارلوس دونجا، المدير الفني الأسبق لمنتخب البرازيل لقيادة الأهلي، ووافق «دونجا» بالفعل على خلافة «كارتيرون»، وطلب راتبًا شهريًا قدره 160 ألف دولار بجانب حرية تشكيل جهازه المعاون.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة بعد أن فرض "الخطيب" حالة من السرية على اتصالاته ببعض المدربين، ولكن هذه المفاوضات

تم تسريبها لوسائل الإعلام، مثل الاتصالات مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق السد القطري، وأيضًا الأرجنتيني رامون دياز، والأوروجوياني دانييل كارينيو.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا حاسمًا في فرع الشيخ زايد، لمناقشة بعض الملفات الشائكة التي تم تأجيلها بسبب الظروف الصحية لرئيس النادي وسفره لألمانيا، لإجراء جراحة باستئصال ورم في رقبته يضغط على الحبل الشوكي.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس التصور الذي قدمه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي، لإعادة تشكيل ملف قطاع الكرة بالكامل بتكليف من المجلس على أن يتم وضع النقاط فوق الحروف في الملف الأكثر إثارة للجدل في لجنة التعاقدات.

ووصلت الأمور إلى مرحلة صعبة في لجنة

التعاقدات، خصوصًا بعد أن تفوق محمد فضل، مدير التعاقدات الحالي، بشكل واضح بعد إتمام صفقتي محمد محمود، لاعب وادي دجلة، ومحمود وحيد، ظهير أيسر المقاصة، رغم المضايقات التي تعرض لها فضل بإقحام عدلي القيعي، مستشار التعاقدات، في الصفقتين وهو ما كاد يهدد صفقة "وحيد" بالفشل بخلاف استبعاد اسم "فضل" بشكل متعمد من البيانات الرسمية للصفقتين.

ويساند سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة، هيثم عرابي المنضم للجنة التعاقدات من أجل إتمام صفقة عمرو طارق، مدافع أورلاندو سيتي الأمريكي، على حساب علي غزال الذي فاوضه محمد فضل من أجل تقريب المنافسة بين الثنائي رغم أن «فضل» أنجز أكثر من صفقة منذ شهور.

وأصبحت الصفقة الأفريقية مهددة بالفشل نتيجة التضارب الحادث في ملف التعاقدات وأيضًا المغالاة المالية في الطلبات الخاصة بنادي النجم الساحلي التونسي في ضم التونسي أمين بن عمر، لاعب الوسط، وأيضًا محمود بنحليب، مهاجم الرجاء المغربي، والكونغولي إيدي مومو نجوي، لاعب وسط فيتا كلوب، والأنجولي جيرالدو جناح أول أغسطس وكلها أسماء تفاوض معها "فضل" و"عرابي".