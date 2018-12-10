الامارات | تعرف إلى تفاصيل زيارة ريال مدريد إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تفاصيل زيارة ريال مدريد إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير بطولة كأس العالم للأندية عارف العواني، إن ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والنسختين الماضيتين من كأس العالم للأندية سيصل إلى العاصمة أبوظبي مساء الأحد المقبل، لأداء مباراة الدور قبل النهائي الأولى 19 ديسمبر على استاد مدينة زايد الرياضة مع الفائز من مباراة كاشيما إنتلرز الياباني بطل آسيا وجوادا لاخارا المكسيك بطل الكونكاكاف.

وسيؤدي ريال مدريد أول تدريب له في اليوم التالي (الإثنين) على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة المارية بأبوظبي، وسيؤدي تدريبه الأخير الثلاثاء 18 ديسمبر على استاد مدينة زايد الرياضية.

وأشار العواني إلى أن بعثة ريال مدريد ستعامل كأي بعثة أخرى من الفرق المشاركة، لكنهم يطلبون أشياء خاصة بهم، وتكون على نفقتهم الخاصة بعيداً عن لوائح البطولة المالية، كحجز غرف إضافية في الفندق الذي ستقيم فيه البعثة لعائلات اللاعبين أو غير ذلك من الأمور الأخرى.

وقال العواني «وصلت إلى الدولة أمس، بعثة فريق جوادا لاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف عن طريق مطار دبي، قادمة من مدينة هيوستين، وتصل إلى الدولة اليوم بعثة فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا عن طريق مطار دبي، وتصل بعثة فريق كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا بعد غد».

وأشار العواني إلى أن هناك نظاماً جديداً سيتبع في النسخة الحالية لمونديال الأندية تم العمل به في كأس العالم الأخيرة بروسيا، ويتمثل في الحفاظ على أرضية ملعب استاد مدينة زايد الرياضية وكذلك استاد هزاع بن زايد، استعداداً لنهائيات كأس أمم آسيا، وسيتم ذلك بعمل «نظام الخياطة الخاصة لنجيلة الملعب»، وهذه التقنية سيعمل بها للمرة الأولى في المنطقة وفي القارة الآسيوية، للحفاظ على قوة أرضية الملعب، وقد تم زرع ثلاثة ملاعب خاصة باستاد زايد للكريكيت، وتم نقل «النجيلة» بعد زراعتها لوضعها في ملعبي هزاع بن زايد واستاد مدينة زايد الرياضية بنظام «الخياطة والتدبيس».

وأكد العواني أن «حفل الافتتاح الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد لن يؤثر في أرضية الملعب بعد استخدام هذه التقنية، خصوصاً أن الفيفا يطلب دائماً عدم إقامة أنواع خاصة بحفلات الافتتاح حتى لا تؤثر في أرضية الملاعب، وسيكون الحفل قصيراً ومبسطاً للغاية وفقاً لطلب الفيفا».