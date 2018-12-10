شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يمنح «جنش» راحة بسبب مولوده الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لمحمود عبدالرحيم جنش حارس المرمي، بالتغيب عن مران الفريق أمس، بسبب قدوم مولوده الجديد مالك.
وأستقبل حارس الزمالك، السبت مولوده الجديد، وحرص الجهاز الفنى وزملاء اللاعب على تقديم التهنئة له.
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