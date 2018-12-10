شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: اللجنة الفنية حددت احتياجات الفريق والصفقات سترضى طموح الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، المشرف العام على الكرة، أن صفقات الفريق الشتوية تسير بشكل جيد وفق الخطة التي حددتها لجنة الكرة التي قام بتشكيلها في وقت سابق.

وأضاف عثمان، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن اللجنة الفنية قد حددت العديد من الأسماء التي ستصنع الفارق مع الفريق خلال الدور الثانى من مباريات الدورى العام.

وتضم اللجنة العديد من أبناء النادى في العصر الذهبى على سبيل المثال «أحمد العجوز، محمد وهبة، أشرف خضر، طارق زين، أبوطالب العيسوى، حمام إبراهيم، عطية صابر» بالأضافة إلى أعضاء الجهاز الفنى الحالى محمد محسن أبوجريشة وأحمد قناوى.

وبدأت اللجنة عملها منذ فترة ليست بالقصيرة لتحديد احتياجات الفريق من لاعبين أجانب أو محليين حتى يتفادى النادى ما حدث بداية الموسم الحالى من اختيارات بعض اللاعبين الأجانب من قبل المدير الفنى السابق لم يحالفهم التوفيق مع الفريق.