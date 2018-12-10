بالفيديو .. مفاجأة .. رحيل ثلاثة من الأهلي

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

قال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه «ملعب أون»: «الاستقرار على رحيل ميدو جابر، وحمودي، وصبري رحيل عن الأهلي».

وأضاف شوبير: «قد يتم الاستغناء عن ساليف كوليبالي حال التعاقد مع لاعب آخر أجنبي، بينما جاءت المفاجأة بأن هناك اتجاه لقيد الثنائي عمرو بركات وعمرو جمال».

جاء ذلك خلال حلقة أمس من برنامج ملعب أون والذي يقدمه كابتن أحمد شوبير وفيها لقاء مع ك. أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق حول أداء النادي الأهلي ولاعبي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وصفقات الأهلي،

ولقاء مع شوقي حامد حول ملاعب الكرة الخماسية وحملة إزالة ملاعب الكرة الخماسية من الأراضي الزراعية، واستعراض موقف مدرب الأهلي الجديد، وكشف تفاصيل المؤتمر الدولي لرياضة المرأة والذي سيقام في مصر، وحوار مع مصطفى يونس عن أسباب تراجع نتائج فريق المصري البورسعيدي، وموقف مباراة المصري والداخلية بالدوري المصري.

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