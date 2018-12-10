شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن الهروب من كمين الداخلية على استاد القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره الداخلية على استاد القناة بالإسماعيلية فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر فريق الداخلية من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما توالت النتائج السيئة على الفريق البورسعيدى سواء بالخروج من بطولة كأس مصر أمام فريق جزيرة مطروح، أو بالخسارة من الزمالك بهدفين دون رد .

ويحتل المصرى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الداخلية المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .

ويأمل المصرى فى الخروج من عنق الزجاجة بخطف النقاط الثلاث لمحاولة الهروب من المراكز المتأخرة فى جدول الدورى، بينما يبحث الداخلية عن استغلال كبوة الفريق البورسعيدى والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث .