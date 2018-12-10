انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي يواصل زحفه نحو قمة الدوري المصري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 04:41 صباحاً - حقق النادي الأهلي المصري فوزاً سهلاً على حساب ضيفه "طلائع الجيش"، بهدفين نظيفين، على "استاد السلام الدولي"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "القلعة الحمراء" بالفوز لمهاجمه مروان محسن، الذي زار شباك الضيوف في مناسبتين، وتحديداً في الدقيقتين الـ29 والـ31، كما أهدر فرصة تسجيل "الهاتريك"، بعد إضاعته ضربة جزاء قبل 3 دقائق من صافرة نهاية المباراة.

بهذا الانتصار، حقق الفريق القاهري الفوز الثالث توالياً بالدوري المصري بعد تخطي عقبتي الجونة وبتروجيت، ليتقدم في سلم ترتيب الدوري المصري.

ووصل الأهلي بقيادة مديره الفني محمد يوسف إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الخامس بفارق الأهداف عن "المقاولون العرب" وسموحة، في حين تجمّد رصيد طلائع الجيش تحت إمرة المدرب البلجيكي لوك إيميل عند 18 نقطة في المركز التاسع.

ويمتلك الأهلي 6 مؤجلات أخرى؛ وهو ما يعني أنه في طريق مفتوح للمنافسة بقوة على صدارة جدول الترتيب، التي يعتليها الزمالك حالياً برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، وذلك في حال الفوز بتلك المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي (حامل اللقب) يُعد أكثر الفرق تتويجاً بالدوري المصري بواقع 40 لقباً، يليه غريمه التقليدي الزمالك بـ12 لقباً.