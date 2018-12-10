شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص واهداف مباراة الاهلى وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وبذلك يواصل المارد الأحمر انتصاراته المحلية بعد الفوز على بتروجت والجونة فى الجولتين الماضيتين، عقب فترة من تراجع النتائج بخسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية والخسارة من المقاولون العرب بالدورى.

ثنائية الأهلى حملت توقيع مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31 وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، ويتبقى للأهلى 6 مواجهات مؤجلة، ويصعد المارد الأحمر خمسة مراكز دُفعة واحدة، حيث ارتقى للمركز الخامس بدلاً من العاشر، فيما توقف رصيد الطلائع عند 18 نقطة ويبقى فى المركز التاسع.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى - محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف- عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.

بداية هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلى هو الأكثر سيطرة واستحواذًا على مجريات اللقاء بفضل تحركات الشيح وناصر ماهر ومحمد شريف، وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف مُحقق للأهلى فى الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أيمن أشرف لكن محمد بسام حارس الطلائع تصدى للكرة ببراعة.

حاول الأهلى زيارة شباك الطلائع لكن دفاع الأخير تماسك وظهر قويًا أمام هجمات الشيخ وناصر ومروان فيما ظهر واضحًا أن الفريق العسكرى يعتمد على الهجمة المُرتدة وحاول استغلال سرعة كابوريا ومصطفى محمد.

عادت الأمور مرة أخرى للهدوء وانحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين على فترات مُتباعدة كانت أخطرها فى الدقيقة 25 عندما لعب أيمن أشرف كرة عرضية داخل منطقة جزاء لكن مروان محسن لم يتعامل معها بشكل جيد لتضييع فرصة خطرة للأهلي.

الدقيقة 30 شهدت هدف الأهلى الأول عن طريق مروان محسن الذى تلقى تمريرة ولا أروع من المجتهد محمد شريف، أسكنها ببراعة فى شباك الطلائع.

بعدها بدقيقة نجح مروان محسن أيضاً فى تسجيل هدف ثان بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من حارس الطلائع ليُسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 31.

وفى الدقيقة 38 أجرى الجهاز الفنى للطلائع تغييراً مُبكراً بخرج مؤمن إبراهيم ومشاركة عمروى، وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بثنائية نظيفة.

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الأهلى وإن كان لاعبوه قد لعبوا بدون "روح"، حيث أهدروا أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثالث رغم أن أكثر من فرصة سنحت لهم.

وأجرى محمد يوسف المدير الفنى للأهلى تغييراً بنزول هشام محمد بدلاً من محمد شريف، وكاد فريق الطلائع يُسجلا هدف أول عن طريق مصطفى محمد.

عاد الأهلى للسيطرة على اللقاء ومرر ناصر ماهر كرة عرضية رائعة لمروان محسن لكن دفاع الطلائع أنقذ الموقف فى الوقت المناسب، قبل أن يُسدد أيمن أشرف كرة صاروخية "لوب" ينقذها محمد بسام حارس الطلائع ببراعة.

ونال محمد رزق لاعب الطلائع للخشونة مع مروان محسن وألغى الحكم هدفا للطلائع بداعى التسلل، وتعرض سعد سمير لإصابة قوية خرج على إثرها من أرض الملعب وشارك باسم على بدلاً منه.

ونال محمد أبو المجد بطاقة صفراء للخشونة مع ناصر ماهر وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلى فى الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أيمن أشرف الذى كافح من أجل خلق فرصة للفريق لكن الشيخ لم يُحسن استغلالها.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلى فى الدقيقة 85 بعد عرقلة باسم على وسددها مروان محسن، لكن محمد بسام تصدى للكرة ومنع مروان من تسجيل هدف ثالث له وللأهلى، وشارك مؤمن زكريا فى الدقيقة 87 بدلاً من ناصر ماهر، وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما سدد كرة قوية تصدى لها بسام ببراعة، وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.