شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلى استغل أخطاء الطلائع.. وزكريا وشريف كانوا عند حسن الظن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه دخل مواجهة طلائع الجيش بقوة، مشددا أن فريقه أحسن استغلال الفرص التى لاحت له نتيجة أخطاء لاعبى طلائع الجيش.

وقال محمد يوسف: "ظهرنا بشكل جيد.. نجحنا فى إدراك الـ3 نقاط واستغلينا بعض الفرص التى لاحت لنا.. غياب وليد سليمان جاء لمنحه مزيدا من الراحة نظرا لمشاركته فى عدد مباريات كبير.. كما أن الدفع بكريم نيدفيد جاء فى وسط الملعب وظهر بشكل جيد.. ومحمد هانى أصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركة فى المباريات".

وأضاف يوسف أن معظم اللاعبين كانوا عند حسن الظن، خاصة العائدين، منهم مؤمن زكريا ومحمد شريف.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب السلام، المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.