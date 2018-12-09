رياضة | يلا شوت Al Ahly HD | لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري عبر On Sport

تقدم «بوابة أخبار اليوم» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي تقام في السابعة من مساء، اليوم الأحد، على استاد السلام. في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام.

وكان محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد علاء، وسعد سمير، ومحمد هاني، وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، وناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف، وأحمد الشيخ، ومروان محسن.