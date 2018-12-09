تعرف نتائج منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عادت الجولة الـ12 للوقوف بجوار أصحابها مُجددًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان فريقا الاتحاد والوحدة الاستثناء الوحيد.

وبدأت منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الباطن على الفيحاء بهدف دون رد، وتغلب القادسية على الاتفاق بهدفين دون رد، وواصلت الأرض الوقوف مع أصحابها؛ وفاز الشباب على أُحد بهدف نظيف.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الـ12، عاندت الأرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على أرضه ووسط جمهوره أمام التعاون بهدف دون رد، في ثاني أيام الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي ديربي الرياض بالجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل الهلال مع النصر إيجابيًا بهدفين لكل فريق، ثم ابتسمت الأرض في وجه الفتح، وتغلب على الحزم بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل.

واختتمت الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء السبت، بتعادل الرائد والأهلي سلبيًا على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكانت الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد شهدت فوز 3 فرق فقط، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، وللمرة الأولى هذا الموسم لم يفز أصحاب الأرض في أي لقاء.