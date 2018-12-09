شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق توتنهام هوتسبير فوزا ثمينا على مضيفه ليستر سيتي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 45، والإنجليزي ديلي ألي في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز، ارتقى توتنهام للمركز الثالث في جدول الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة في المركز التاسع.