بعد خسارة السيتي.. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي ويحافظ على رقم مميز

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خسر فريق مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على يد تشيلسي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ستافورد بريدج" ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفشل مانشسر سيتي في الحفاط على صدارته لجدول ترتيب الدوري، وهبط إلى المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما تصدر ليفربول بعد فوزه على بورنموث برباعية نظيفة، جدول الترتيببرصيد 42 نقطة، وتألق محمد صلاح وسجل "هاتريك".
وبعد خسارة السيتي، ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مباراة بعد مرور 16 جولة من عمر الدوري، في رقم قياسي ومميز له.
وفاز ليفربول في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات، سجل 34
بينما تصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 10 أهداف متساويًا مع أوباميانج مهاجم أرسنال، والذي يملك نفس عدد الأهداف وفشل في التسجيل أمام هدرسفيلد في مباراة اليوم، بينما سجل محمد صلاح ثلاث أهداف في مباراة فريقه اليوم.
وجاء ترتيب فرق الدوري حاليا:
1.ليفربول 42 نقطة
2. مان سيتي 41 نقطة.
3. تشيلسي 34 نقطة.
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