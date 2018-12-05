رياضة | Arsenal لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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Arsenal لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

تتَّجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب “أولد ترافورد”، مساء الأربعاء، لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتظل مواجهة العملاقين مانشستر يونايتد وأرسنال من اللقاءات التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة ليس في إنجلترا فقط بل في العالم بأسره؛ نظرًا لأن هذه المواجهة تجمع بين اثنين من أكبر الأندية جماهيرية في العالم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 23:00 مساء اليوم الأربعاء على ملعب “أولد ترافورد” بصافرة الحكم أندريه مارينر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريمييرليج، وحصد المانيو الفوز في 6 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.. وسجل الرد ديفلز 22 هدفاً مقابل استقباله 23 هدفاً وحصد الفريق 22 نقطة، والفرنسي أنتوني مارسيال هو هداف الفريق برصيد 6 أهداف.

ويحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن فاز في 9 لقاءات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل الجانرز 32 هدفاً مقابل 18 هدفاً استقبلتها شباكه، ويعد الجابوني بيير أوباميانج هداف الفريق والدوري برصيد 10 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل 228 مرة كان أولاها يوم الـ13 من أكتوبر 1894 وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، أما آخر مرَّة فاز بها المانيو كانت بنتيجة 2-1 يوم الـ29 من أبريل الماضي.

وفاز مانشستر 96 مرة مقابل 82 فوزًا لأرسنال و50 تعادلًا، وكان أكبر فوز من نصيب مانشستر يونايتد بنتيجة 8-2 عام 2011 ويعد واين روني الأكثر تهديفًا في هذا الكلاسيكو الإنجليزي برصيد 12 هدفاً بينما يبقى الويلزي ريان جيجز الأكثر مشاركة برصيد 50 مباراة.

عناد مورينيو

يفتقد مانشستر يونايتد بعض العناصر المهمة على رأسها أشلي يونج الغائب للإيقاف وأليكسيس سانشيز وفيكتور ليندلوف للإصابة ويعاني الفريق من إصابات متباينة ولكن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يتسلح بتاريخه وعناده وتألقه في المواجهات الكبرى لحسم الفوز.

ومن المرجح أن يعتمد مورينيو على الضغط في وسط الملعب من خلال الثلاثي أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش وبول بوجبا مع تحركات ثلاثي الخط الأمامي جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال وروميلو لوكاكو من أجل استغلال ثغرات الدفاع اللندني.

ويراهن مانشستر يونايتد على رباعي الدفاع كريس سمولينج وفيل جونز وديوجو دالوت وماتيو دراميان مع الحارس دافيد دي خيا.

طموح إيمري

يملك المدرب الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لآرسنال طموحاً كبيراً ويسعى للتواجد بقوة في دائرة المنافسة خاصة مع تحسن وتطور الأداء الجماعي للجانرز.

ويغيب عن أرسنال داني ويلبك ونانشو مونريال للإصابة وجرانيت تشاكا للإيقاف مع شكوك حول مشاركة مسعود أوزيل وشكودران موستافي.

ويعتمد إيمري على تشكيلة تضم الحارس بيرنرد لينو وأمامه الرباعي سوكراتيس باباستاثوبولوس وروب هولدنج وهيكتور بيليرين وسياد كولاسيناك في الدفاع ليتحول إيمري إلى طريقة الأربعة مدافعين بشكل طبيعي بدلاً من 3 مدافعين مع إصابة موستافي.

ويراهن إيمري على ثنائي الارتكاز لوكاس توريرا وماتيو جاندوزي وأمامها آرون رامسي بخلاف الجناحين هنريك ميختاريان وبيير أوباميانج والمهاجم ألكسندر لاكازيت.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لإرم نيوز” إن الصراع التكتيكي بين مورينيو وإيمري يبدو مثيراً في ظل تميز كل مدرب في التحكم في نصف الملعب بشكل رئيس.

وأضاف: “دور رامسي سيكون مهمًّا حال عدم مشاركة أوزيل لأنه سيجيد توزيع الكرة بين لاعبي آرسنال وأيضًا دور بوجبا سيكون مؤثرًا في الربط بين خطي الوسط والهجوم”.

Arsenal لايف | بث مباشر مباراة مان يونايتد وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match