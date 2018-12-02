الامارات | شاهد.. "اتصالات" تدعم المنتخب الوطني بـ "قدام يا الأبيض"

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "اتصالات" تدعم المنتخب الوطني بـ "قدام يا الأبيض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شركة اتصالات الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم اعلانا ترويجيا ضمن حملة مؤازرة للمنتخب الوطني تحت عنوان "قدام يا الأبيض"، وظهر فيه عدد كبير من نجوم كرة القدم والإعلاميين مشاركين في الأغنية التي أعدت خصيصاً للحملة، وبدأ الفيديو بجملة "قدام يا الأبيض" من قائد المنتخب الوطني إسماعيل مطر، ومن ثم شارك كافة النجوم في الحملة التي تأتي قبل أقل من 35 يوماً على انطلاق بطولة كأس آسيا 2019 والتي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل. شاهد الفيديو: طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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