الان تتابع اتفاق “غريب” يمنع برشلونة من ضم لاعبي ليفربول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

كشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية عن اتفاق يمنع نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع لاعبي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الإذاعة إن انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول لبرشلونة مطلع العام الماضي؛ دفع ليفربول لإجبار برشلونة على توقيع اتفاقية تمنع الأخير من التعاقد مع لاعبي “الريدز” حتى عام 2020.

ويعتبر كوتينيو ثاني لاعب يتعاقد معه برشلونة من ليفربول في الأعوام الماضية، بعد الهداف الأوروغواياني لويس سواريز في 2014.

ويأتي الاتفاق لحماية ليفربول من خسارة المزيد من النجوم لصالح الفريق الكتالوني، خاصةً وأن كوتينيو وسواريز كانا من نجوم ليفربول المؤثرين قبل رحيلهما.

ويعني هذا الاتفاق أن نجوم ليفربول مثل المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، لن يمثلا برشلونة في المستقبل القريب بشكل أكيد.