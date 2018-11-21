شكرا لقرائتكم المقاولون يضرب الجونة بأربعة أهداف لهدفين فى مباراة درامتيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح فريق المقاولون العرب فى مواصلة انتصاراته محققا الفوز على التوالى على حساب الجونة بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الأسبوع الخامس عشر للدورى .
تقدم أحمد الشيمى للمقاولون فى الدقيقة 15 ، وتعادل إسلام رشدى للجونة فى الدقيقة 52 قبل أن يحرز أحمد على كامل الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 64 ، وتعادل شيكاتارا للجونة فى الدقيقة 72 ، ثم يعود إبراهيم عادل ويحرز الهدف الثالث للذئاب فى الدقيقة 77 قبل أن يختتم محمد سمير مهرجان الأهداف فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة فى المركز العاشر .
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